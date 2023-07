War das ein ekliger Streich oder steckt da mehr dahinter? Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag die Klingel einer Kemptenerin mit Kot beschmiert.

Die Überraschung war bei einer Kemptenerin sicher groß, als sie sich am Wochenende ihre Türklingel näher anschaute. Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag oder am Sonntagvormittag ihre Klingeltaste und die Innenseite ihres Briefkastens mit Kot beschmiert, berichtet die Polizei.

Am Sonntagvormittag wurde bei der Frau in der Heiligkreuzer Straße geklingelt. Die Polizei vermutet nun, dass das passiert sein könnte, als die Unbekannten den Kot auf der Klingel verteilten.

Polizei in Kempten ermittelt nun

Weil der Briefkasten recht hoch hängt, geht die Polizei nicht davon aus, dass es sich um einen Kinderstreich handelt. Die Polizei in Kempten ermittelt nun und bittet unter der Telefonnummer 0831/99092140 um Hinweise.