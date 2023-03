In Sontheim haben Unbekannte am Sonntag in einer Kirche Utensilien benutzt und Getränkedosen zurückgelassen. Die Täter haben unter anderem die Lautsprecheranlage entfernt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Polizeimeldung zufolge sollen die unbekannten Personen sich zwischen 10:15 Uhr und 18:15 Uhr in der Kirche aufgehalten haben. Dabei entfernten sie die Lautsprecheranlage an der Kanzel und den dazugehörigen Netzadapter. Eine Angestellte der Kirchengemeinde fand die Gegenstände später unter den Kirchenbänken. Darüber hinaus wurden auch drei angetrunkene Getränkedosen gefunden. Die Polizei Mindelheim sucht jetzt nach den Unbekannten und bittet unter der Telefonnummer 08261/768-50 um Hinweise.