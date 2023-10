Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hat in Füssen einen Verkehrsunfall ausgelöst. Das Ergebnis: Ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Füssen hat sich am Dienstagabend ein Unfall in der Von-Freyberg-Straße ereignet - in unmittelbarer Nähe der dortigen Dienststelle der Polizei. Dabei sei ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Unachtsamkeit zu weit in die Fahrbahnmitte geraten und dort dann über einer Verkehrsinsel gefahren.

Füssen: Fahrzeug des Unfallverursachers stark beschädigt

An dem Kleintransporter des Mannes entstand durch den Unfall ein erheblicher Sachschaden. U.a. liefen größere Mengen an Betriebsstoffen aus. Außerdem wurde ein weiteres Auto durch ein umher geschleudertes Verkehrsschild beschädigt.

Hoher Sachschaden bei Unfall in Füssen entstanden

Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise nicht. Die Von-Freyberg-Straße musste an der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Bauhofes mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe aus dem Kleintransporter abbinden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 33.000 Euro.