Ein Pferdeführer hat kurz vor dem Frundsberg-Festumzug in Mindelheim die Kontrolle über sein Pferde verloren. Eine Frau wurde verletzt.

Ein 41-jähriger Mann führte nach Angaben der Polizei am Sonntag sein Pferd mit angehängter Kutsche durch Mindelheim, um beim Festumzug des Frundsbergfestes teilzunehmen. Auf dem Weg zur Maximilianstraße verlor der Mann allerdings die Kontrolle über sein Pferd. Die Kutsche, in der 15 Menschen saßen, streifte mit der linken Seite das sogenannte Obere Tor. Dabei wurde eine 55-Jährige, die im vorderen Bereich der Kutsche saß, mit beiden Unterschenkeln zwischen der Kutsche und einem Haus eingeklemmt.

Frau kommt bei Unfall in Mindelheim mit Prellungen und Abschürfungen davon

Mitglieder der Münchner Reitstaffel und andere Anwesende eilten der Frau sofort zur Hilfe. Sie befreiten die 55-Jährige und leisteten Erste Hilfe. Nach den bisherigen Informationen der Polizei erlitt die Frau nur Prellungen und Abschürfungen an beiden Unterschenkeln und Abschürfungen am Kinn.

Pferdeführer und Pferd sowie die anderen Mitfahrer in der Kutsche blieben unverletzt. An der Kutsche selbst entstand nur geringfügiger Lackschaden. Am Mauerwerk des „Obere Tors“ entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf etwa 2.500 Euro schätzt.

Mindelheimer Frundsbergfest gehört zu den größten historischen Stadtfesten in ganz Deutschland

Zur Unfallzeit fand auf der Mindelheimer Maximilianstraße der historische Frundsberg-Fest statt. Deshalb war sie für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das Gespann nahm nach dem Unfall nicht mehr am Festumzug teil.

Das Mindelheimer Frundsbergfest gehört zu den größten historischen Stadtfesten in ganz Deutschland. Gefeiert wird das Frundsbergfest alle drei Jahre zu Ehren des ehemaligen Stadtoberhauptes Georg von Frundsberg (1473 - 1528), der seinen Sitz auf der Mindelburg oberhalb der Stadt hatte. Während des zwei Wochen dauernden Frundsbergfestes gibt es eine Vielzahl an Vorführungen, Theaterstücken, Konzerten und anderen Attraktionen zu sehen. Das historische Stadtfest dauert noch bis Sonntag, 2. Juli.