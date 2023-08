In Umhausen in Tirol ist am Sonntag beim Heueinbringen ein Mann erst verschwunden und später tot gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

Der 57-jährige Mann war, wie die Polizei berichtet, am Sonntagnachmittag gemeinsam mit weiteren Personen damit beschäftigt, Heu in einen Stadel in Umhausen einzubringen. Während ein 34-jähriger Helfer gegen 15:15 Uhr die erste Fuhre Heu im Stadel abgeladen hatte und wieder auf das Feld fuhr, blieb der 57-Jährige im Stadel zurück.

57-jähriger Mann verschwindet beim Heueinbringen in Umhausen - Helfer suchen ihn erfolglos

Der 34-Jährige lagerte im Anschluss mehrere Fuhren Heu im Stadel ab. Den 57-Jährigen sah er dabei nicht mehr. Auch als das Heu gegen 17 Uhr eingebracht war, blieb der 57-Jährige verschwunden. Der 34-Jährige und die anderen Helfer fingen deshalb an, den Mann zu suchen.

Suchund, Bergrettung und Feuerwehr suchen 57-Jährigen

Allerdings konnten sie den 57-Jährigen nicht finden. Weil der Mann, wie vom Erdboden verschluckt war, verständigten die Helfer die Bergrettung Umhausen. Die Retter suchten mit einem Suchhund und zusammen mit Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Umhausen im Stadel und im Bereich um das Gebäude. Doch auch die Einsatzkräfte konnten den Mann nicht finden.

Einsatzkräfte finden 57-jährigen Mann tot unter dem dem Heu im Stadel liegen

Schließlich blieb nur noch eine Möglichkeit: Die Bergretter und die Feuerwehrleute begannen damit, das eingebrachte Heu händisch abzutragen. Gegen 22:20 Uhr fanden sie den 57-Jährigen unter dem Heu. Er war tot.

Polizei ermittelt zur Todesursache des 57-jährigen Mannes

Was genau passiert ist, beziehungsweise wie und warum der 57-Jährige Mann gestorben ist, ist noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete zur Abklärung der genauen Todesursache eine Obduktion an. Weitere polizeiliche Ermittlungen sind dem Bericht der Polizei nach noch im Gange. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt.