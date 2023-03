In Ulm hat eine Frau auf offener Straße auf einen 49-jährigen Mann eingestochen. Nach einer Großfahndung der Polizei konnte die Frau wenig später festgenommen werden.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau den 49-jährigen Mann am Donnerstagmittag gegen 13:15 Uhr angegriffen. Sie soll mit einem Messer mehrfach auf ihr Opfer eingestochen haben. Die Tat ereignete sich auf offener Straße in der Wagnerstraße in Ulm.

Großfahndung nach Frau

Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, fuhren Rettungskräfte und Beamte sofort zum Tatort. Dort fanden sie den schwer verletzten 49-Jährigen im Bereich Elisabethenstraße/Stephanstraße. Er lag laut Polizeibericht stark blutend am Boden. Die Frau, die den Mann verletzt haben soll, war bereits geflüchtet. Deshalb leitete die Polizei unmittelbar eine Großfahndung nach der Frau ein. Unter anderem setzten die Beamten einen Polizeihubschrauber und Polizeihunde ein. Etwa gegen 14:30 Uhr führte die Fahndung zur Festnahme der mutmaßlichen Täterin.

Ermittlungen laufen

Die Hintergründe zur Tat und Motiv sind aktuell noch völlig unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Laut ersten Medienberichten sollen sich Täter und Opfer gekannt haben. In welcher Beziehung die beiden zueinander stehen ist allerdings nicht bekannt.

Messerangriffe häufen sich

Es ist nicht der erste Messerangriff der in den letzten Tagen und Wochen für Aufregung sorgt:

Wegen versuchten Totschlags in Lindau ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 21-Jährigen. Der junge Mann soll laut Polizei in Lindau in der Nacht auf Sonntag mehrmals mit einem Messer auf einen 19-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensbedrohlich verletzt haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Im schwäbischen Aichach soll am Montagmittag ein 50-jähriger Mann seine 51-jährige Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Nach einer Not-Operation überlebte die Frau. Der Mann tötete sich im Anschluss selbst.

In Bergatreute (Landkreis Ravensburg) ist am Samstagnachmittag ein junger Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 18-Jährige und ein 20-jähriger Mann waren mit vier Kindern in Streit geraten.