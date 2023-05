Einen üblen Scherz haben sich am Sonntag Unbekannte in Kißlegg geleistet: Sie besprühten ein schlafendes Mädchen mit einem Feuerlöscher.

Der Vorfall passierte am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 5 Uhr, wie die Polizei berichtet. Um diese Zeit schlief ein 15-jähriges Mädchen in ihrem Zimmer in der Rossinistraße in Kißlegg, als Unbekannte sich den laut Polizei "üblen Scherz" erlaubten:

Schlafendes Mädchen durch offenes Fenster mit Feuerlöscher besprüht

Die Unbekannten nahmen nämlich einen Feuerlöscher und sprühten den Löschschaum durch das offene Fenster in das Zimmer der 15-Jährigen. Das Mädchen, das gerade schlief, bekam durch das versprühte Pulver zwischenzeitlich keine Luft mehr. kurze Zeit später konnte sie wohl wieder atmen. Der Vorfall hätte aber vermutlich auch schlimmer ausgehen können.

Hinweise zu Unbekannten gesucht

Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Ebenso, wie die Unbekannten, die sich den "Scherz" erlaubt hatten. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.