Zwei Kinder haben sich am Montagabend einen üblen Scherz mit einer 76-Jährigen in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg) erlaubt. Sie bedrohten die Seniorin am Telefon und forderten Geld, berichtet die Polizei.

Eine "automatisch" klingende Stimme verwickelte die Frau am Telefon zunächst in ein Gespräch, ehe sie die 76-Jährige bedrohte. Nachdem die Seniorin aufgelegt hatte, erhielt sie einen erneuten Anruf, in dem Geld gefordert wurde.

Polizei ermittelt zwei Kinder als Anrufer

Die 76-Jährige wandte sich daraufhin an die Polizei, die schnell zwei Kinder als Anrufer ausfindig machen konnte. Offensichtlich hatten sich die beiden beim Spielen einen "Spaß" erlaubt. Sie wählten eine Telefonnummer und spielten ihre Stimme über einen Computer ab. Die ermittelnden Beamten nahmen Kontakt mit den Eltern der beiden strafunmündigen Kinder auf.