In Kaufbeuren haben in der vergangenen Woche zwei unbekannte Frauen eine Seniorin ausgeraubt. Die beiden Täterinnen hatten sich Zutritt zur Wohnung der 85-Jährigen verschafft und sie bedroht. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach den Täterinnen und sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am Mittwoch, den 22. November. Gegen 15:00 Uhr, wurde die 85-jährige Frau vor ihrer Wohnungstüre in der Neugablonzer Straße von zwei bislang unbekannten Frauen abgepasst. Nach dem Aufsperren der Wohnungstüre drängten die Frauen die Geschädigte in die Wohnung.

Opfer übergibt Schmuck und Geld

Dort sollen die Frauen der Polizeimeldung zufolge der 85-Jährigen gedroht haben, dass sie gefesselt werden würde, wenn sie nicht Bargeld und Schmuck herausgibt. Die eingeschüchterte Frau gab schließlich einen angesparten fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuck an die Frauen heraus. Unter weiteren Drohungen, dass die Frau niemandem etwas sagen dürfe, verließen die beiden unbekannten Frauen die Wohnung in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Täterinnen

Erst am Wochenende vertraute sich die 85-Jährige ihrer Tochter an, die daraufhin die Polizei alarmierte. Die Seniorin konnte der Polizei die Frauen wie folgt beschreiben:

Täterin 1:

Zwischen 50 und 60 Jahre alt

Circa 175 cm groß

kürzere dunkle Haare

Sie trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, eine schwarze Mütze und einen hellgrauen Mantel sowie helle Turnschuhe.

Sie hatte eine schwarze Tasche dabei

Täterin 2:

Zwischen 50 und 60 Jahre alt

Circa 160 bis 165 cm groß

braune schulterlange Haare

Sie trug zur Tatzeit schwarze Kleidung, einen schwarzen Mantel und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08341/9330.