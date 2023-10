In Hettingen (Landkreis Ravensburg) ist ein Autofahrer am Montagabend von der Straße abgekommen und mit einem Firmenschild kollidiert. Mögliche Ursache für den Unfall war wohl Übermüdung des Fahrers.

Der 69-Jährige ist laut Polizei glücklicherweise mit dem Schrecken davon gekommen. Am Montagabend gegen 17:00 Uhr war der Mann auf der B32 am Ortsende Hettingen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Zweimal von Fahrbahn abgekommen

Wohl aufgrund von Übermüdung lenkte der Mann seinen Wagen in Fahrtrichtung Gammertingen zunächst in den rechten Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Firmenschild. Anschließend gelangte er wieder auf die Straße, bevor der Wagen erneut nach rechts in den Grünstreifen geriet und dort zum Stehen kam.

Polizei ermittelt gegen Fahrer und nimmt ihm Führerschein ab

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Weil die bisherigen Ermittlungen auf Sekundenschlaf des 69-Jährigen hindeuten, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Seinen Führerschein stellten die Beamten vor Ort sicher.