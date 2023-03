Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 6 Uhr bei einem Unfall auf der L 318 zwischen Isny und Leutkirch auf Höhe Ziegelbach. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Leutkirch unterwegs war, versuchte einen Traktor zu überholen. Der Lenker der landwirtschaftlichen Maschine wollte jedoch nach links abbiegen, wodurch beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, am Traktor wird der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Erdreich verunreinigt

Aus dem beschädigten Traktor liefen rund 300 Liter Diesel aus, wovon die eingesetzten Feuerwehrkräfte etwa ein Drittel auffangen konnten. Ein Teil des Kraftstoffs gelangte jedoch in die angrenzende Wiese. Mit einem Bagger musste die Grünfläche ausgehoben werden, um weitere negative Umweltfolgen zu vermeiden. Der entstandene Flurschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt dürften weitere Verkehrsteilnehmer hinter dem Traktor unterwegs gewesen sein. Diese potentiellen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.