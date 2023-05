Ein tragischer Unfall hat sich am Vatertag in Oberbayern ereignet. Ein Motorradfahrer wollte ein Auto überholen. Doch das ging schief.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Vatertag, Donnerstag, 18. Mai, nahe Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolferatshausen in Oberbayern) ereignet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen der Polizei fuhr gegen 14:30 Uhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit seiner Ducati am Starnberger See entlang. Von Sankt Heinrich war er in Richtung Seeshaupt unterwegs.

Motorradfahrer übersieht beim Überholen am Starnberger See entgegenkommendes Auto

In einer leichten Linkskurve überholte er das Auto eines 40-jährigen Münchners. Dabei übersah er allerdings das entgegenkommende Auto eines 51-jährigen Mannes aus Baden-Württemberg. Der Biker wich aus, verlor dabei allerdings die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Straße ab - mit tragischen Folgen.

24-Jährige Motorradbeifahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Die 24-jährige Beifahrerin des Motorradfahrers wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Rettungskräfte konnten für die Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nichts mehr tun.

Motorradfahrer wird schwer verletzt

Auch der Motorradfahrer selbst zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war die Straße für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.