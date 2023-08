Ihren Kumpel erschrecken wollten ein paar Freunde am Montag in Aulendorf. Doch das ging nach hinten los. Denn mit ihrer Aktion lösten sie einen Polizeieinsatz aus.

Einen Überfall auf eine Tankstelle in der Straße "Alte Kiesgrube" wurde der Polizei am Montagabend gegen 22:30 Uhr in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) gemeldet, berichtet die Polizei. Ein Mann hatte dort maskiert die Tankstelle betreten. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifenwagen aus. Vor Ort konnten die Beamten jedoch schnell Entwarnung geben. Es handelte sich nur um einen Scherz. Freunde des Tankstellen-Angestellten wollten ihn erschrecken.

Die Polizei prüft nun, ob sie den Polizeieinsatz bezahlen müssen und ob die Aktion strafrechtliche Konsequenzen für sie haben wird.