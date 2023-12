Zu einem brutalen Überfall kam es Mitte Oktober in Neu-Ulm. Auf dem Heimweg wurde ein Mann niedergeschlagen, in ein Auto gezerrt und so zusammengeschlagen, dass er das Bewusstsein verlor.

Unbekannte überfallen Mann in Neu-Ulm und schlagen bis zur Bewusstlosigkeit auf ihn ein

Ein 35-jähriger Mann besuchte am Freitagabend, 13. Oktober ein Lokal im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld. Kurz nach Mitternacht machte er sich zu Fuß auf den Heimweg - und wurde in der Reichenberger Straße angegriffen, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Die zwei Angreifer, die nach Angaben der Polizei russisch sprachen, schlugen ihn mehrfach gegen den Kopf.

Täter zerren Mann in Neu-Ulm ins Auto und schlagen und treten auf ihn ein

Der Angriff war so heftig, dass der 35-Jährige noch am Tatort das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, lag er auf dem Rücksitz oder im Kofferraum eines vermutlich roten Autos. Doch kurz darauf verlor er erneut das Bewusstsein. Er kam erst wieder zu sich, als ihn die beiden Unbekannten gewaltsam aus dem Auto zerrten und bäuchlings auf den Boden beförderten. Dort traten und schlugen sie auf ihn ein. Ehe sie von dem 35-Jährigen abließen, forderten sie einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag von ihm. Anschließend flüchteten sie. Ihr Opfer ließen sie zurück. Ein Zeuge fand kurz darauf den Mann im Louis-Armstrong-Weg in Neu-Ulm und rief die Polizei.

35-jähriger Mann wird bei Angriff in Neu-Ulm massiv verletzt

Der 35-Jährige wurde bei dem Angriff "massiv" verletzt, berichtet die Polizei. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Geld, das die Täter gefordert hatten, hatte der Mann nicht gezahlt, so dass ihm kein finanzieller Schaden entstanden ist. Warum die Männer den 35-Jährigen angegriffen hatten, dazu können die Ermittler nach eigenen Angaben noch nichts sagen. Aktuell wertet die Polizei verschiedene Beweise aus.

Die Kripo Neu-Ulm sucht nach Zeugen

Die Kripo Neu-Ulm sucht nach Zeugen. Vor allem wer zwischen Freitag, 13. Oktober, Mitternacht und Samstag, 14. Oktober, 02:00 Uhr Verdächtiges im Bereich Ludwigsfeld/Wiley in Neu-Ulm beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

Die Ermittler interessieren sich vor allem für folgende Fragen:

Wer kann Angaben zu einem roten Auto machen, das zur Tatzeit in Tatortnähe unterwegs war?

Hat jemand zwei Männer im Umfeld des Tatorts gesehen, die sich auffällig verhalten haben?

Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben:

35 bis 40 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

dunkle Kleidung

einer trug auffällig silberfarbene Sportschuhe.

Zeugen sollen sich direkt an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 wenden.