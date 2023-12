In Gestratz hat am Dienstag ein Unbekannter eine Mesnerin in einer Kirche überfallen. Er hatte von der Frau Geld verlangt, als sie ihm nichts geben konnte, griff er sie an und flüchtete. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 09:15 Uhr. Der Polizeimeldung zufolge hatte der bislang unbekannte Mann die Mesnerin zweimal aufgefordert, ihm Geld zu geben. Als sie ihm erklärte, dass sie kein Bargeld bei sich habe, packte der Mann die Mesnerin am Kopf und schlug sie gegen einen Holzbalken. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Der Polizei liegt folgende Beschreibung des Täters vor:

Etwa 30 Jahre alt

circa 175 cm groß

kurze, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart

Er trug zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke und eine hellblaue Jeans

Zeugenaufruf

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei Lindenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08381/92010 bei der Polizeiinspektion Lindenberg zu melden.