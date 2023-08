Zu einem schweren sexuellen Übergriff ist es laut Polizei am Montagabend am Tegernsee gekommen. Ein Mann soll eine Frau auf dem Nachhauseweg überfallen haben.

Mann überfällt junge Frau im Park am Tegernsee

Eine junge Frau im heranwachsenden Alter ging nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 18:30 Uhr von der Arbeit nach Hause, als ein 39-jähriger Mann sie in einem Park überfiel. Der Mann soll sie zunächst körperlich angegriffen und sich dann sexuell an ihr vergangen haben. Die Frau flüchtete sich anschließend mit leichten Verletzungen nach Hause und verständigte die Polizei.

Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft

Die Beamten nahmen den 39-Jährigen in seiner Wohnung vorläufig fest. Die ersten Untersuchungen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim.

Am Dienstag stellte die Staatsanwaltschaft München II einen Haftantrag gegen den 39-Jährigen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft München II und das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Miesbach.