Mit über drei Promille hatte er schon genug intus. Trotzdem hat ein Mann am Flughafen Memmingen eine Flasche Whiskey und Zigaretten im Duty-Free-Shop gestohlen.

Eine Mitarbeiterin des Duty-Free-Shops erwischte den 26-jährigen Mann am Mittwoch auf frischer Tat beim Ladendiebstahl, wie die Polizei berichtet. Der Brite wollte sich vor seinem Heimflug offenbar noch umsonst mit einer Stange Zigaretten und einer Flasche Whiskey versorgen.

Ladendiebstahl am Flughafen Memmingen: Dieb hat über drei Promille intus

Dabei hatte der Ladendieb augenscheinlich gar keinen weiteren Alkohol nötig. Das bestätigte auch ein Alkoholtest der Grenzpolizei: Der Brite hatte über drei Promille intus. Ein Wert, bei dem man eigentlich schon von einer schweren, akuten Alkoholvergiftung spricht. Die meisten würden bei solch einer Alkoholisierung wohl bewusstlos in der Ecke liegen und nicht mehr reagieren. Im schlimmsten Fall kann das zu Lähmungen, Koma oder plötzlichem Atemstillstand und sogar zum Tod führen.

Der 26-jährige Brite hatte aber noch soweit seine Sinne beisammen, dass er den versuchten Diebstahl einräumte und das Diebesgut im Wert von etwa 80 Euro reumütig zurückgab. Dennoch leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den Mann ein, bevor sie ihm die Ausreise mit dem Flug nach London gestatteten.

Spanier raucht heimlich während Flug nach Memmingen auf der Flugzeugtoilette

Ärger mit der Polizei hatte sich am Mittwoch auch ein 34-jähriger Spanier eingehandelt. Dem Mann war der dreistündige Flug von Malaga nach Memmingen offenbar zu lang. Er rauchte heimlich auf der Bordtoilette des Flugzeuges. Doch so heimlich war das gar nicht. Die Flugzeugcrew bekam das Ganze jedenfalls mit und informierte den Allgäu Airport über den Fall.

Grenzpolizei holt Spanier aus Flugzeug

Nach der Landung am Flughafen Memmingen holten Beamte der Grenzpolizei den 34-jährigen Spanier aus dem Flugzeug und zeigten ihn wegen eines Verstoßes nach dem Luftsicherheitsgesetz an. Im Anschluss an die Formalitäten durfte er regulär nach Deutschland einreisen.