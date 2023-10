Die Polizei hat mehrere Personen wegen Raubdelikten in Aichstetten festgenommen. Die Tätergruppe hatte die Opfer über ein Dating-Portal in die Falle gelockt.

Die Polizei hat jetzt mehrere Personen im Landkreis Ravensburg verhaftet. Den insgesamt fünf Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren und den zwei Frauen im Alter von 16 und 21 Jahren wird Raub in zwei Fällen vorgeworfen.

Über Dating-Portal gelockt und dann ausgeraubt

Laut der Polizei soll die Tätergruppe zwei Männer im Alter von 28 Jahren über ein Dating-Portal in die Falle gelockt haben. Nach einer Kontaktaufnahme über das Portal wurden die beiden Opfer in eine Wohnung in Aichstetten gelockt. Dort attackierten mehrere maskierte und teils bewaffnete Täter dann ihre Opfer. Die 28-jährigen Männer wurden beleidigt und geschlagen.

Dating-Raub: Vierstellige Euro-Summe erbeutet

Die Täter nahmen ihren Opfern das Bargeld ab. In einem Fall hoben die Täter dann auch mehrere tausend Euro von einem Bankkonto eines der Opfer ab. Die Opfer wurden von den Tätern teils erheblich verletzt, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Taten ereigneten sich am Montag, 18. September 2023 und am Mittwoch, 27. September 2023 in den späten Abendstunden.

Raubdelikte in Aichstetten: Drei Tatverdächtige in Haft

Drei Männer und die beiden Frauen wurden nach den Ermittlungen der Polizei verhaftet. Ein Haftrichter setzte die Haftbefehle gegen die 18 und 19 Jahre alten Männer und gegen die 21-jährige Frau in Vollzug. Die Polizei ermittelt weiterhin zum genauen Ablauf der Tat und möglichen weiteren Tatverdächtigen.

Aichstetten liegt an der Grenze zum Unterallgäu

Aichstetten hat 2.871 Einwohner und ist eine Gemeinde im Landkreis Ravensburg. Die Gemeinde bildet zusammen mit Aitrach und Leutkirch im Allgäu eine Verwaltungsgemeinschaft und grenzt direkt an die Unterallgäuer Gemeinde Lautrach. Aichstetten liegt direkt an der Autobahn 96 und hat eine eigene Anschlussstelle mit Autohof. Zudem ist die Gemeinde an die Bahnstrecke Leutkirch-Memmingen angebunden.