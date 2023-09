In der Nacht auf Sonntag hat ein pöbelnder Gast in einer Bar in Memmingen mehrere Menschen angegriffen und teilweise verletzt. Grund für den Ausraster waren offenbar die zu hohen Eintrittspreise.

Der Polizei zufolge geriet der 25-Jährige gegen 01:00 Uhr mit einem Türsteher und einem anderen Gast in Streit, weil er mit den Eintrittspreisen einer Bar in der Memminger Innenstadt nicht einverstanden war. Im weiteren Verlauf spuckte er dem anderen Gast ins Gesicht und versuchte ihn mit der Faust zu schlagen.

Andere Gäste schreiten ein

Auch nach dem Türsteher schlug der Mann mehrmals und riss ihm dabei einen Ohrring aus. Zwei weitere Anwesende versuchten den Tumult zu schlichten und erlitten dabei Schürfwunden und vermutlich sogar einen gebrochenen Knöchel. Der 25-jährige Täter versuchte zu flüchten, Polizeibeamte konnten ihn allerdings in der Nähe stellen. Bei der polizeilichen Aufnahme beleidigte er schließlich noch den anderen Gast. Der junge Mann hatte einen Alkoholwert von einem Promille.