Familienangehörige haben am Samstag einen 18-jährigen Mann in Türkheim in einen Teppich eingewickelt und diesen dann mit Klebeband fixiert.

Der 18-Jährige hatte zuvor nach Angaben der Polizei bei sich daheim in der Gegenwart seiner Familie randaliert. Dabei soll der Mann auch betrunken gewesen sein. Weil er sich nicht beruhigen ließ, wickelten die Angehörigen den 18-Jährigen mit vereinten Kräften in einen Teppich und fixierten ihn mit Klebeband. Um das weitere Prozedere kümmerten sich dann die hinzugerufenen Polizeistreifen.

Beleidigungen

Weil auch die Polizisten den 18-Jährigen nicht beruhigen konnten, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Dabei beleidigte der 18-Jährige die Polizisten "wüst". Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige.