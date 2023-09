Am Dienstagvormittag musste die Polizei zu einer Türkheimer Tankstelle ausrücken. Der Grund: Ein bewaffneter Mann randalierte in einer Tankstelle.

Polizeistreifen aus Bad Wörishofen und mehreren anderen Dienststellen mussten am Dienstagvormittag gegen 10:40 Uhr nach Türkheim ausrücken. Der Grund: In einer Tankstelle in der Mindelheimer Straße war ein 42-jähriger Mann ausgerastet.

Schwertähnlicher Gegenstand: Polizei kann Täter festnehmen

Der Täter hatte einen schwertähnlichen Gegenstand bei sich und randalierte in der Tankstelle, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Einsatzkräfte konnten den Mann vorläufig festnehmen und den Gegenstand sichergestellt. Der 42-Jährige wurde aufgrund seines Zustandes in eine Fachklinik eingeliefert.

Türkheim: Fahrzeuge beschädigt und Passanten bedroht

Laut der Polizei hatte der Mann mehrere Passanten bedroht und zwei Fahrzeuge beschädigt. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall nicht. Derzeit ist noch unklar, wie hoch der verursachte Sachschaden ist. Die Polizei in Bad Wörishofen hat die Ermittlungen übernommen.