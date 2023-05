Die Polizei hat eine 54-jährige Frau in Türkheim wegen der illegalen Prostitution aufgegriffen. Es stellte sich heraus: Erst zwei Tage zuvor hatten die Beamten sie in Bad Wörishofen erwischt.

Am Sonntagmittag wurde der Polizei Bad Wörishofen mitgeteilt, dass in einer Pension in Irsingen, einem Ortsteil des Marktes Türkheim im Landkreis Unterallgäu, eine Frau vermutlich der Ausübung von illegaler Prostitution nachgehe. Bei der anschließenden Kontrolle griffen die Beamten dann eine 54-jährige Frau auf.

Schon in Bad Wörishofen der illegalen Prostitution nachgegangen

Dabei stellte sich heraus: Dieselbe Frau war schon am Freitag in Bad Wörishofen wegen der illegalen Prostitution aufgegriffen worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde laut Polizeibericht abermals eine Sicherheitsleistung, diesmal im hohen dreistelligen Bereich, erhoben. Die Dame erwartet erneut eine Anzeige wegen illegaler Prostitution.