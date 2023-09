In Friedrichshafen ist am Wochenende ein Schwan qualvoll an einer Angelschnur verendet. Die Polizei wollte noch helfen.

Der Bademeister des Frei- und Seebades Fischbach in Friedrichshafen hatte am Sonntagvormittag einen verwundeten Schwan gefunden und die Polzei alarmiert. Das Tier habe eine Wunde am Bein aufgewiesen, so die Polizei. Diese sei von einer - noch vorhandenen - Angelschnur verursacht worden.

Schwan in Friedrichshafen verendet: Angelschnur verursacht Wunde

Die Polizeibeamten kümmerten sich um das Tier und hätten "professionelle Hilfe für den verletzten Wildvogel" zu Hilfe gerufen, heißt es weiter. Bevor diese Hilfe eintraf, verendete das Tier jedoch an den Folgen der Wunde.

Polizei bittet Angler um Rücksicht

Laut der Polizei kommt es immer wieder vor, dass Wildtiere durch derartige Vorfälle verenden. Besonders Angler sollen deswegen darauf achten, dass keine entsprechende Utensilien in der Natur bleiben. Zudem sei es verboten, in der Nähe von brütenden Wildvögeln zu angeln. Auch Schonzeiten, Schonmaße und Schonbezirke müssen beachtet werden.