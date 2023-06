In Markdorf ist am Mittwochnachmittag ein Mann bei einem Sturz mit seinem E-Bike schwer verletzt worden. Der 77-Jährige war beim Abbiegen gegen den Bordstein gefahren und gestürzt. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 15:30 Uhr fuhr der 77-Jährige an der Hauptstraße in Richtung Bermatingen entlang. Als er der Polizeimeldung zufolge nach links auf den Fuß- und Radweg abbiegen wollte, fuhr er mutmaßlich in zu spitzem Winkel auf den Bordstein zu. Dabei stürzte der Mann mit seinem E-Bike. Trotz Fahrradhelm zog sich der 77-Jährige schwere Verletzungen im Kopf- und Rückenbereich zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.