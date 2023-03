Wegen ihrer unsicheren Fahrweise geriet in der Nacht auf Freitag eine 71-jährige Autofahrerin in Memmingen ins Visier der Polizei. Die Frau fuhr laut Polizeibericht in Schlangenlinien über die Straße und bemerkte zwei Kilometer lang nicht, dass die Beamten versuchten, sie mit Blaulicht und Sondersignal anzuhalten.

Die Frau geriet demnach mit ihrem Auto mehrfach auf die Gegenfahrbahn und wäre bei ihrer Schlangenlinienfahrt auch fast mit den Fahrbahnbegrenzungen zusammengestoßen. Aus diesem Grund wollte die Polizei sie kontrollieren.

Die Frau bemerkte allerdings nicht, dass die Polizei sie anhalten wollte. Zwei Kilometer lang fuhr der Streifenwagen hinter der Frau her und versuchte mit Blaulicht, Sondersignal und Anhaltesignal die Frau dazu zu bringen, ihren Wagen zu stoppen. Erst nach einem Überholmanöver der Polizisten kam das Auto zum Stillstand.

Keine Hinweise auf Alkoholkonsum

Als die Beamten die Fahrerin kontrollierten, stellten sie aber keinerlei Hinweise fest, dass die 71-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Mitteln stand. Deshalb verständigten sie die Führerscheinstelle, damit die Sachverständigen die generelle Fahrtauglichkeit der Frau überprüfen.