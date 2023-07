In Ravensburg hat am frühen Samstagmorgen ein Betrunkener Polizisten angegriffen und dabei einen Beamten verletzt. Der 25-Jährige war in eine Schlägerei in der Diskothek verwickelt gewesen.

Die Polizisten wurden zu einer Schlägerei in eine Diskothek "Am alten Gaswerk" gerufen. Eine Streife der Polizei Friedrichshafen unterstützte den Einsatz. Vor Ort übergab der Sicherheitsdienst der Disko den 25-Jährigen den Beamten. Der Mann war der Polizeimeldung zufolge in die Schlägerei verwickelt.

Beamter kann wegen Verletzung Dienst nicht mehr fortsetzen

Bei den weiteren Ermittlungen wurde der offenbar betrunkene 25-Jährige gegenüber den Beamten immer aggressiver und verweigerte seine Personalien. Als die Beamten ihn zur Dienststelle mitnehmen wollten, setzte er sich zur Wehr. Dabei soll er laut Polizei einen Beamten in die Hand gebissen und einem anderen gegen das Knie getreten haben. Bei der Attacke wurde ein Beamter dermaßen verletzt, das er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Randalierer beleidigt Polizisten

Schließlich konnte er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Währenddessen soll er die Beamten zudem aufs übelste beleidigt haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung entgegen. Der Mann wurde dann in eine Arrestzelle gebracht.