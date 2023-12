In Kempten hat ein Dieb direkt an der Haustür Schmuck geklaut. Der Mann hatte am Montagnachmittag unter einem Vorwand an einer Haustür geklingelt und dabei das Schmuckstück gestohlen. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem Unbekannten.

Am Montagnachmittag hatte der bislang unbekannte Mann an einem Haus im Binzenrieder Weg im Kemptener Stadtteil Ursulasried geklingelt. Dort gab er gegenüber den Bewohnern vor, Teppiche verschenken zu wollen. Der Polizeimeldung zufolge ließ er sich im weiteren Verlauf des Gesprächs Schmuck von den Hausbewohnern zeigen und entwendete dabei einen goldenen Anhänger.

Täterbeschreibung

Der Mann wird als gepflegt mit südländischer Erscheinung und dunklen Haaren ohne Bart beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles Sakko. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 zu melden.