Ein bisher unbekannter Mann hat in Kaufbeuren Senioren eine falsche Geschichte aufgetischt, um in ihre Wohnungen zu gelangen. Einer 90-Jährigen klaute er Geld. Die Polizei sucht den Unbekannten.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich laut Polizei am Nachmittag des 8. Novembers mittels einer vorgetäuschten Legende, Zutritt zu mehreren Seniorenwohnungen in der Nähe der Bismarckstraße in Kaufbeuren. Dort erschlich er sich unter einem Vorwand mehrere hundert Euro von einer 90-jährigen Bewohnerin. In zwei weiteren Fällen blieb das Vorgehen des Täters erfolglos.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Die Taten fielen auf, als der Täter bereits geflüchtet war. Der Täter trug eine Atemschutz-Maske und Handschuhe, war zwischen 25-35 Jahre alt, sportlich und circa 180 Zentimeter groß. Die Polizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.