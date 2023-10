In Immenstadt hat ein Traktorfahrer im Begegnungsverkehr einen LKW beschädigt. Anschließend fuhr er nach einem Streitgespräch mit dem LKW-Fahrer einfach weiter.

Im Immenstädter Ortsteil Bräunlings kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Weil die Fahrbahn an der Unfallstelle sehr schmal war, hatte ein 42-jährige LKW-Fahrer am rechten Fahrbahnrand angehalten, um einen entgegenkommenden Traktor mit Anhänger durchfahren zu lassen. Laut Polizeimeldung touchierte der 70-jährige Traktorfahrer beim Vorbeifahren mit seinem Anhänger den Außenspiegel sowie die Ladefläche des LKWs.

Überprüfung des Traktorfahrers deckt Mängel auf

Nach einem kurzen Streitgespräch entfernte sich der Traktorfahrer von der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer konnte sich allerdings das Kennzeichen des Traktoranhängers merken und rief die Polizei. Als die Beamten die Anschrift des Traktorfahrers überprüften, stellten sie fest, dass die Zugmaschine des Gespanns aufgrund mangelnden Versicherungsschutzes zur Außerbetriebsetzung ausgeschrieben war. Während der Kontrolle beleidigte der Unfallverursacher noch die Polizeibeamten. Gegen den 70-jährigen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.