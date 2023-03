Ein 79-jähriger Mann hat seinen Traktor in Tirol in einen See gefahren. Der Fahrer hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt.

Am frühen Freitagabend ist ein 79-jähriger Österreicher im Gemeindegebiet von Tarrenz mit seinem Traktor mit Anhänger den Wirtschaftsweg entlang vom Starkenberger See gefahren. Im Zuge von Holzarbeiten transportierte der Mann Holz zu einem Lagerplatz auf der linken Uferseite. Plötzlich kam der 79-Jährige am schmalen Weg mit dem Vorderreifen über die Fahrbahn hinaus und das Fahrzeuggespann stürzte die ca. 3-5m hohe Böschung in den Starkenberger See.

Fahrer leicht verletzt

Der Österreicher konnte sich in der Fahrerkabine festhalten und sich anschließend selbstständig ans Ufer retten. Da durch den Unfall das Mobiltelefon des Mannes beschädigt wurde, begab er sich zu Fuß nach Hause und verständigte von dort in weiterer Folge seinen Sohn sowie die Einsatzkräfte. Der 79-Jährige erlitt eine leichte Verletzung im Bereich der Stirn. Er wurde von seiner Tochter in das Krankenhaus nach Zams gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Tarrenz konnte in weiterer Folge das Fahrzeuggespann aus dem See bergen. Der Schmierfilm, verursacht von Schmierstoffablagerungen von Motor und Antriebsbereich, wurde von der Feuerwehr mittels Bindemittel gebunden. Die Freiwillige Feuerwehr Tarrenz stand mit ca. 25 Einsatzkräften im Einsatz.