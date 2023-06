Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag ein Bub in Legau. Er war mit seinem Cityroller unterwegs, als ein Traktor ihn erfasste.

Der Neunjährige fuhr am Montag gegen 14:35 Uhr mit seinem Cityroller die Isnyer Straße in Legau entlang. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war dort zur gleichen Zeit ein 78-jähriger Mann mit seinem Traktor ortsauswärts unterwegs und wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen.

Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt des Neunjährigen, der ihm entgegenkam. Die Frontladerschaufel, die an dem Traktor angebracht war, erfasste den Buben. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich schwer.