Am heutigen Freitagmorgen ereignete sich in Rott am Inn ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die Polizei Wasserburg am Inn hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht dringend Zeugen des Unfalls.

Am Freitagvormittag (16. Juni 2023), um genau 08:57 Uhr, stürzte der Polizeimeldung zufolge ein 83-jähriger Wasserburger mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Rott am Inn. Obwohl der Mann einen Fahrradhelm trug, erlitt er schwerste Verletzungen, an denen er wenig später in einem Krankenhaus starb.

Beim Bergabfahren gestürzt

Der Sturz ereignete sich in der Bahnhofstraße kurz nach der Einmündung in den Leitenweg, während der Fahrradfahrer die Bahnhofstraße von der Ortsmitte kommend bergab in Richtung Bahnhof fuhr. Auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen.

Polizei sucht Motorradfahrer und Autofahrerin als wichtige Zeugen

Die Polizei Wasserburg am Inn bittet nun Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, sich unter 08071/9177-0 zu melden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann dementsprechend sachdienliche Hinweise zum genauen Hergang machen? Die Polizei sucht insbesondere einen Motorradfahrer, der den Radfahrer unmittelbar vor dem Sturz überholt haben soll und eine Autofahrerin, die für kurze Zeit am Unfallort anwesend gewesen sein soll.