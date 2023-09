Am Schloss Neuschwanstein hat eine Frau einer anderen Frau mit einem Rollator in den Bauch getreten. Grund war ein Streit um einen Platz in der Warteschlange.

Am Sonntag artete in Hohenschwangau beim Schloss Neuschwanstein ein Streit aus, wie die Polizei jetzt berichtet. Eine 63-jährige Dame, die auf einen Rollator angewiesen ist, war an diesem Tag mit ihren Kindern beim Schloss um es zu besichtigen. Die Frau und ihre Kinder warteten gerade in der Warteschlange, als eine andere Gruppe, im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren, versuchte sich in der Schlange vorzudrängeln.

Streit um Platz in der Schlange am Schloss Neuschwanstein endet mit Bauchtritt

Zuerst kam es zwischen der 63-Jährigen und der Gruppe Drängler zu einem Streitgespräch. Doch der eskalierte plötzlich. Eine Person aus der Gruppe, eine bislang unbekannte Frau, trat der 63-Jährigen auf einmal in den Bauch. Danach flüchtete die Frau unerkannt. Ob die 63-Jährige verletzt wurde, ist unbekannt. Allerdings sucht die Polizei jetzt Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Füssen unter 08362/91230 zu melden.