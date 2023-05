Im Bodensee wurde am Montag eine tote Frau gefunden. Die Urlauberin aus Bonn wurde seit dem Vormittag vermisst. Einsatzkräfte fanden die Frau tot im See.

Die 85-jährige Frau aus Bonn, die zusammen mit einer Gruppe Urlaub am Bodensee machte, war am Montagvormittag zum Schwimmen in dem See gegangen. Weil sie allerdings nicht zurückkam, meldete sich die besorgte Vermieterin der Ferienpension, in der die 85-Jährige untergebracht war, bei der Polizei. Sofort nahm die Wasserschutzpolizeistation Überlingen die Suche nach der Vermissten auf.

Jede Hilfe kommt zu spät

Nur wenig später machten die Beamten den grausigen Fund: Im Bereich Meersburg stellten die Polizisten in zwei Meter Tiefe eine leblose Person im Wasser fest. Obwohl die Beamten die Person sofort aus dem Wasser bargen und intensive Reanimationsmaßnahmen einleiteten, kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei berichtet. Mittlerweile waren auch die DLRG sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Doch auch sie konnten nicht mehr helfen: Die Frau war bereits tot.

Hinweis der Wasserschutzpolizei zum Baden im Bodensee

Die Wasserschutzpolizei weist darauf hin, dass die aktuelle Wassertemperatur des Bodensees bei lediglich 12 Grad Celsius liegt. Es wird daher dringend empfohlen, nur gemeinsam schwimmen zu gehen, den stehtiefen ufernahen Bereich nicht zu verlassen und dem Kreislauf die Möglichkeit zu geben, sich allmählich an die Temperatur zu gewöhnen.