Bei Günzburg hat sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Grund: Wildwechsel.

Bei Günzburg hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei in Günzburg mitteilt, war ein Autofahrer in der Donaustraße unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte.

Wildwechsel: Auto bei Günzburg komplett kaputt

Dabei habe der Autofahrer reflexartig einen Ausweichversuch unternommen und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug , so die Polizei weiter. Im Anschluss landete das Auto im rechten Straßengraben und prallte gegen eine Gruppe von Bäumen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Ob der Autofahrer bei dem Unfall verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit.