In Kempten musste die Feuerwehr am Dienstagmittag wegen eines vergessenen Kochtopfs ausrücken. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert

Die Frau bemerkte zunäachst Brandgeruch in dem Haus im mittleren Entenmoos. Als sie nachsah, konnte sie Rauch aus einem Fenster aufsteigen sehen und informierte daraufhin die integrierte Leitstelle. Der Polizeimeldung zufolge musste die Feuerwehr die Wohnungstüre aufbrechen.

Haus muss belüftet werden

In der Wohnung entdeckten dann die Einsatzkräfte einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd. Die Bewohner waren nicht in der Wohnung. Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt niemand in der Wohnung, es entstand auch kein Schaden. Die Feuerwehr musste das Gebäude belüften. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt. Die Bewohnerin erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.