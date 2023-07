In Schruns ist ein Wanderer am Montag bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der 47-Jährige war etwa 30 Meter über eine Felswand abgestürzt. Anwohner hatten noch versucht dem Verunglückten zu helfen.

Der Polizei Vorarlberg zufolge war der Mann am Montag gegen 12:25 Uhr im Bereich Gauenstein beim Landschrofen zu Fuß unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache war der 47-Jährige dann in die Tiefe gestürzt.

Mann ruft um Hilfe

Nach dem Sturz konnte er laut Polizei noch selbstständig in Richtung der Bundesstraße gehen und um Hilfe rufen. Anwohner fanden den Mann und leisteten erste Hilfe. Leider waren die durch den Sturz erlittenen Kopfverletzungen des Mannes so schwer, dass der noch an Ort und Stelle verstarb