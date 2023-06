Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstag am Hintertuxer Gletscher im Zillertal gekommen: Eine Pistenraupe überfuhr einen Snowboarder.

Der 44-jährige Mann aus Deutschland fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Snowboard eine Piste am Hintertuxer Gletscher hinab, als es gegen 15:15 Uhr zu dem tragischen Unfall kam. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wollte der Mann wohl eine Pistenraupe überholen. Dabei soll er teilweise unter die Ketten des Bullys geraten sein.

44-Jähriger wird so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle stirbt

Der 45-jährige Fahrer der Pistenraupe und weitere Pistenretter leisteten sofort Erste Hilfe, doch für den Snowboarder kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich mit der Tiroler Polizei in Jenbach unter der Telefonnummer 0043/(0)59133/7252 in Verbindung setzen.

Ganz ähnliche Unfälle im Dezember im Zillertal und nahe Lech

Der tragische Unfall war nicht der erste dieser Art in der jüngsten Wintersaison. Anfang Dezember ereignete sich ein ganz ähnlicher ebenfalls im Zillertal. Eine 29-jährige Snowboardfahrerin, ebenfalls aus Deutschland, war in Finkenberg gegen eine Pistenraupe gekracht. Sie zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Nur zwei Tage nach diesem Unfall wurden zwei Skifahrer nahe Lech (Vorarlberg) von einer Pistenraupe überfahren. Am Schlegelkopf bei Lech (Vorarlberg, Österreich) wollten eine 46-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann auf Skiern von der Rudalpe Richtung Tal fahren. Um auf die präparierte Piste zu gelangen, kreuzten die beiden Skifahrer hinter der Pistenraupe einen Bereich, in dem der Fahrer des Bullys gerade mit Arbeiten beschäftigt war. In diesem Moment setzte er die Pistenraupe zurück und erfasste die beiden Skifahrer. Beide wurden schwer verletzt.