Auf der A96 bei Leutkirch überschlägt sich ein Porsche. Der Fahrer (64) kommt ums Leben, die Beifahrerin (62) wird schwer verletzt. Der 64-Jährige wurde jedoch schon vor dem Unfall bewusstlos.

Der tödliche Unfall ereignete am Samstag gegen 16:00 Uhr. Der Porsche fuhr auf der A96 in Richtung München und war laut Polizei gerade auf Höhe Leutkirch, als es passierte. Der Wagen kam allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er mehrmals die Leitplanke. Anschließend überschlug er sich im angrenzenden Gelände.

Fahrer kommt ums Leben, Beifahrerin wird schwer verletzt

Die 62-jährige Frau, die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in das Krankenhaus nach Wangen. Der 64-jährige Mann, der den Porsche gefahren hatte, starb noch an der Unfallstelle an einer internistischen Notlage (also an einer eine innere Erkrankung betreffenden Notlage).

Mann wurde schon vor dem Unfall bewusstlos

Wie die Polizei mitteilt, ergab eine spätere Befragung der Beifahrerin, dass der Mann schon vor dem Unfall bewusstlos geworden war. Deshalb war das Auto von der Fahrbahn abgekommen.