Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Dienstagabend in Berlin. Ein fünfjähriges Kind stürzte aus dem 5. Stock eines Berliner Hochhauses und wurde tödlich verletzt.

Sturz aus Berliner Hochhaus: Kind stirbt vor Ort an seinen Verletzungen

Das Kind fiel am Dienstagabend aus einem Fenster im fünften Stock eines Hochhauses in der Gropiusstadt in Berlin, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Bei dem Vorfall soll es sich demnach um einen Unfall handeln. Die Rettungsversuche von Sanitätern und Notarzt waren vergebens. Das Kind wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es noch vor Ort starb.

Eine Polizeisprecherin machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei dem Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Zuvor hatten der "Berliner Kurier" und weitere Berliner Medien berichtet.