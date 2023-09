Ein Vater und sein Sohn sind in Wallenfels mit Waldarbeiten beschäftigt, als ein Traktor wegrutscht und den Mann einklemmt. Er überlebte den Unfall nicht.

In Wallenfels (Landkreis Kronach) in Oberfranken hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall abgespielt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb dabei ein 56-jähriger Mann.

Vater und Sohn wollen Sturmschäden in Wald bei Wallenfels beheben - Traktor kippt um

Der 56-Jährige war zusammen mit seinem 19-jährigen Sohn dabei, Sturmschäden in dem Wald zu beseitigen. Dazu benutzen die Beiden auch einen Traktor. Allerdings kam der abgestellte Traktor irgendwann während den Arbeiten in dem Waldstück ins Rutschen. Der 56-jährige Vater wollte verhindern, dass das Fahrzeug eine Böschung hinunterrollt. Er rannte offenbar zu der Maschine, als der Traktor umkippte.

Vater stirbt nach Unfall mit Traktor im Krankenhaus

Der Mann wurde von dem am Traktor montierten Frontlader eingeklemmt. Nach Alarmierung der Rettungskräfte, brachte ein Rettungshubschrauber den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort starb er am Montagabend.