Ein tödlicher Unfall hat sich am Montag in Unterhaching ereignet. Ein Kleintransporter erfasste eine Fußgängerin. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Mit seinem Kleintransporter fuhr ein 23-jähriger Mann laut Polizei am Montag gegen 10:30 Uhr rückwärts die Jahnstraße in Unterhaching (Landkreis München in Oberbayern) entlang. Zur gleichen Zeit war dort eine 79-jährige Fußgängerin aus München in die gleiche Richtung unterwegs. Weil die Jahnstraße ein verkehrsberuhigter Bereich ist, gibt es dort keinen Gehsteig. Die Frau ging deshalb auf der Straße.

Transporter erfasst Frau in Unterhaching - 79-Jährige stirbt noch an Unfallstelle

Der Transporter erfasste mit dem Heck die 79-Jährige und fügte ihr schwerste Verletzungen so. Zeugen eilten der Frau zu Hilfe und reanimierten sie. Später übernahmen das die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Trotzdem starb die 79-Jährige noch an der Unfallstelle - ihre Verletzungen waren einfach zu schwer. Der 23-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock. Das Kriseninterventionsteam mussten sowohl ihn als auch die Ersthelfer betreuen.

Während der Unfallaufnahme blieb die Jahnstraße für circa drei Stunden komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Sachverständiger ein unfallanalytisches Gutachten erstellen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Kleintransporter überrollt vierjähriges Kind in Marktoberdorf

Nur einen Tag später ereignete sich in Marktoberdorf ein ganz ähnlicher Unfall. Dort überrollte ein Kleintransporter ein vier Jahre altes Kind. Am Dienstagnachmittag wollte der 22-jährige Fahrer eines Paketdienstes in Marktoberdorf von einem Parkplatz aus auf die Eberle-Kögel-Straße fahren. Dabei missachtete er laut Polizei den Vorrang eines vierjährigen Jungen, der zusammen mit seiner Familie auf dem Fußweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Während die Familie des Jungen noch an dem wartenden Kleintransporter vorbeilaufen konnte, erfasste das Fahrzeug den vierjährigen Sohn, der direkt hinter seiner Familie lief, und überrollte ihn. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus.