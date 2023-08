In Fieberbrunn (Tirol) ist ein Arbeiter am Dienstag bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der 43-Jährige wollte mit einem Muldenkipper Material abladen, als das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und knapp 40 Meter in die Tiefe stürzte.

Laut einem Bericht der Tiroler Polizei transportierte der Mann Höhe von etwa 1.500 Metern mit einem Muldenkipper Material zu einem Zwischenlager. Gegen 09:25 Uhr kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte knapp 40 Meter in die Tiefe. Dabei überschlug sich der Kipper mehrfach, bevor er auf einem Schotterweg zum Stillstand kam.

Noch am Unfallort verstorben

Beim Absturz wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert und kam auf halber Strecke zum Liegen. Dabei zog der 43-Jährige sich der Polizei zufolge so schwere Verletzungen zu, dass er leider noch am Unfallort verstarb.

Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Der Muldenkipper muss von einem Spezialkran geborgen werden. Neben der Polizei waren noch die Freiwillige Feuerwehr Fieberbrunn mit 35 Mann, ein Rettungsfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Verunfallten an.