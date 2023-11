Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht aut Sonntag in Baden-Württemberg ereignet. Ein Auto mit vier jungen Menschen rutschte in Tauberbischofshei am von der Straße und stürzte 15 Meter eine Böschung hinab. Ein junger Mann starb.

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 03:20 Uhr auf der Kasernenstraße in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreises im fränkischen Nordosten Baden-Württembergs) zu einem tödlichen Unfall, berichtet die Polizei.

Unfall in Tauberbischofsheim: 19-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein 18-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW-Mini auf der Straße in Richtung B27 unterwegs. In einer Kurve kam das Auto von der glatten Straße ab und stürzte ca. 15 Meter eine Böschung hinunter ehe es auf der parallel verlaufenden L578 aufkam.

18-jähriger Fahrer und zwei Mitfahrer werden schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde ein 19-jähriger Mitfahrer aus dem Auto geschleudert und tödlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer, seine 18-jährige Beifahrerin und eine weitere 19-jährige Person im Fahrzeugfond wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro

Nach den derzeitigen Kenntnissen der Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Neben Einsatzkräften der Polizei Tauberbischofsheim waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang, ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden lang komplett gesperrt werden.

Die Kreisstadt Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim ist die Kreisstadt des Main-Tauber-Kreises im fränkischen Nordosten Baden-Württembergs. Sie hat 13.513 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022) und ist ein Mittelzentrum in der Region Heilbronn-Franken. Der Stadtkern Tauberbischofsheims liegt im baden-württembergischen Teil Frankens, in einem breiten Talabschnitt der unteren Tauber. Am Südrand der Stadt mündet von links der Brehmbach in den Fluss.

