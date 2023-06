Am Donnerstagnachmittag ist ein E-Bike-Fahrer in Schonstett (Landkreis Rosenheim) beim Überqueren der Kreisstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der 85-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 47-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße RO35 von Schonstett kommend in Fahrtrichtung Evenhausen. Der 85-jährige E-Bike-Fahrer war zur selben Zeit auf der Ortsverbindungsstraße nach Rauhöd unterwegs. Beim Überqueren der Kreisstraße hatte der Radfahrer der Polizeimeldung zufolge offenbar den Wagen des 47-Jährigen übersehen. Der Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Autofahrer erleidet Schock

Der 85-Jährige erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen. ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Traunstein. Dort erlag er jedoch am Abend seinen Verletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Er konnte nach seiner Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Am Einsatz war neben dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber auch ein Notarzt,l die Freiwillige Feuerwehr Traunstein und ein Abschleppdienst beteiligt.

Sachverständiger soll Gutachten erstellen

Die Polizei Wasserburg ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein hat im Rahmen der Unfallermittlungen einen Sachverständigen hinzugezogen, der ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls erstellen soll.