Bei einem Unfall in Ravensburg ist ein 62-jähriger Mann gestorben. Sein Auto krachte frontal in einen Kleinlaster. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Am Sonntag kam es bei Ravensburg-Oberzell um kurz vor 16 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, berichtet die Polizei. Der Fahrer eines Mazda 5 fuhr dort aus Ravensburg kommend in Fahrtrichtung Süden. Am Ende der Umgehungsstraße, im Bereich wo sich die mehrspurige Fahrbahn auf eine Fahrspur verjüngt, geriet der Mazda-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte das Fahrzeug frontal gegen eine entgegenkommenden VW Crafter.

Mazda-Fahrer stirbt an der Unfallstelle - Insassen des Kleinlasters teils schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der VW Crafter angehoben. Er kam mit dem Heck auf der Leitplanke zum Stehen. Der 62-jährige Fahrer des Mazda starb trotz eingeleiteter Hilfemaßnahmen noch an der Unfallstelle. Alle fünf Insassen des VW Crafter wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Mindestens zwei davon erlitten schwere Verletzungen.

Zahlreiche Einsatzkräfte und stundenlange Straßensperre

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Hilfe vor Ort waren zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen sowie Notärzte. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften. Die B30 war in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt.