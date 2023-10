Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag bei Konstanz. Ein Autofahrer erfasste auf der Landstraße einen Motorradfahrer. Der Biker starb noch an der Unfallstelle.

Ein 76-jähriger Autofahrer war am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Litzelstetten und Oberdorf im Landkreis Konstanz am Bodensee unterwegs, als er auf Höhe eines landwirtschaftlichen Weges nach links abbog. Dabei prallte er nach Angaben der Polizei mit einem 44-jährigen Motorradfahrer zusammen, der von Dingelsdorf in Richtung Litzelstetten unterwegs war.

Motorradfahrer stirbt trotz Reanimation noch an der Unfallstelle

Der Biker krachte in die Windschutzscheibe des BMW und wurde anschließend in eine angrenzende Wiese geschleudert. Obwohl Ersthelfer den Mann sofort reanimierten, starb er noch an der Unfallstelle.

Insassen des BMW werden bei Unfall verletzt

Die drei Menschen, die im BMW unterwegs waren, wurden bei dem Crash ebenfalls verletzt. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Wie hoch der Schaden ist, der an den beiden Fahrzeugen entstand, ist noch unklar.

Um den genauen Verlauf des Unfalls zu klären, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft an, dass ein Gutachter beauftragt wird. Die Landesstraße blieb bis etwa 18:45 Uhr komplett gesperrt.