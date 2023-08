Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend in Leutkirch im Allgäu ums Leben gekommen. Der Mann stieß gegen eine Hauswand und starb noch vor Ort an den schweren Verletzungen.

Der 81-Jährige war laut Polizei mit seinem Herrenfahrrad in der abschüssigen Straße "An der Ach" in Leutkirch unterwegs. Der Radfahrer fuhr dann, über einen abgesenkten Bordstein, auf den Gehweg auf der linken Seite. Dort stieß er nach wenigen Metern gegen eine Hauswand.

Fahrradunfall in Leutkirch: Mann zieht sich schwerste Kopfverletzungen zu und stirbt noch vor Ort

In der Folge stürzte der 81-Jährige, der keinen Helm trug. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwerste Kopfverletzungen und auch Knochenbrüche zu. Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb. Neben dem Rettungsdienst samt Hubschrauber war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort im Einsatz.