Eine 81-jährige Frau ist bei nach einem Unfall in Kennelbach im Krankenhaus gestorben. Ein ausparkendes Auto hatte die Seniorin erfasst.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Dienstag, den 12. September 2023, gegen 16:20 Uhr. Zu dieser Zeit beabsichtigte ein 68-jähriger Mann laut Polizei sein Auto rückwärts aus einer Hauseinfahrt in Kennelbach zu lenken. Zur selben Zeit ging eine 81-jährige Frau auf dem dortigen Gehsteig mit ihrem Rollator zu Fuß vorbei.

Rückwärtsfahrendes Auto erfasst Frau in Kennelbach

Der Autofahrer dürfte der Polizei zufolge die Fußgängerin übersehen haben. Er erfasste sie mit dem Heck seines Fahrzeuges. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf zu.

Seniorin stirbt im Krankenhaus

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Dame ansprechbar. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Zur weiteren Behandlung wurde sie anschließend in das Krankenhaus Feldkirch verlegt. Am Morgen des 13. September 2023 teilte das Krankenhaus mit, dass die 81-Jährige an ihren Verletzungen gestorben war. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete zur genauen Ermittlung der Todesursache eine Obduktion an. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.