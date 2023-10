Am Montag wurde eine leblose Person im Wasser der Wolfegger Ach in Baienfurt gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Radfahrer.

Am Montagmorgen klingelte bei der Polizei und dem Rettungsdienst in Ravensburg das Telefon. Am anderen Ende war ein Anrufer, der von einem tragischen Fund berichtete. Der Anrufer hatte im Wasser der Wolfegger Ach in Baienfurt eine leblose Person entdeckt.

Toter Mann in der Wolfegger Ach in Baienfurt gefunden

Sofort machten sich die Einsatzkräfte zum Fundort auf. Der Rettungsdienst konnte jedoch nur noch den Tod des im Wasser treibenden Mannes feststellen.

Radfahrer kam vom Radweg ab und stürzte in die Ach

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann. Der 62-Jährige war am Sonntagabend offenbar mit seinem Fahrrad unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Radfahrer jedoch vom Radweg ab, stürzte einen Abhang hinunter und landete in der Ach. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Hergang übernommen, durch die Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Gutachter eingeschaltet. Auf eine mögliche Beteiligung Dritter liegen bislang keine Hinweise vor.